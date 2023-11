"La dodicesima notte". Lo Shakespeare giocoso "La Dodicesima Notte" di William Shakespeare è un'elegante commedia che trascina lo spettatore in un'atmosfera magica e incantata. La versione di Orazio Costa e l'adattamento di Filippo Gentili portano in scena un inno alla libertà con un intreccio attualizzato. In scena Federica Lea Cavallaro, Federico Poggetti e altri.