"La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza". Uno spettacolo per raccontare i grandi sogni

La Compagnia Les Moustaches presenta "La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza" sul palco del Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla, stasera alle 21.30. Ciccio Speranza è un ragazzo grasso, ma leggero, con un’anima delicata. Ciccio ha un sogno troppo grande per poter rimanere in un cassetto di legno marcio: vuole danzare. In una sperduta provincia di un’Italia sperduta, la sperduta famiglia Speranza vive da generazioni le stesse lunghissime giornate. Ciccio vuole scappare da quel luogo che mai ha sentito come casa. Attraverso il suo gutturale linguaggio, il suo corpo grassissimo e il suo sogno impacciato, il nostro protagonista, in tutù rosa non smetterà mai di danzare, raccontandoci la sua vita così come la desidera.

