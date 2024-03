La differenziata nei parchi. Via al piano green di Giorgio

La raccolta differenziata dei rifiuti ora si fa anche nei parchi pubblici della città. Parte infatti ufficialmente oggi il progetto richiesto dall’assessore all’ambiente Andrea Giorgio in 10 giardini di Firenze. L’obiettivo dichiarato dal Comune è quello di migliorare ancora di più la raccolta e sensibilizzare i cittadini alla corretta gestione dei rifiuti, anche quelli più minuti.

Nello specifico saranno utilizzate oltre 70 nuove postazioni denomicate a ‘trifoglio’ (cioè con tre vani da 70 litri ciascuno) per la raccolta di carta e cartone, imballaggi e contenitori di plastica, tetrapack, metalli e rifiuti indifferenziati. Dai giardini i rifiuti saranno poi raccolti dagli operatori di Alia per essere avviati al riciclo.

"Un progetto a cui tengo molto e che ho chiesto a Alia di mettere in campo anche su sollecitazione delle tante associazioni attive nei nostri giardini, perché gli spazi verdi possano diventare anche un luogo dove educare i più piccoli e i più grandi a comportamenti corretti - dichiara l’assessore Giorgio -. Fare la differenziata deve diventare la normalità e molto passa anche dalla responsabilizzazione nei comportamenti quotidiani fuori da casa. Ecco perché, grazie al lavoro dell’A-Team ,organizzeremo giornate di sensibilizzazione ed eventi a tema".

"Il progetto di trasformazione della raccolta rifiuti sul territorio comunale prevede, in questo nuovo anno, anche una serie di azioni integrative del sistema di raccolta tout-court, con l’obiettivo di traguardare gli obiettivi europei, arrivare al superamento del 70% di raccolta differenziata e al parallelo incremento delle percentuali dei singoli materiali effettivamente riciclati" dice Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility.

Le dieci aree individuate sono dislocate in tutti i quartieri della città: il giardino dei Nidiaci; il giardino di Borgo Allegri; il giardino Pettini Burresi; il giardino del Cenacolo; il giardino Norma Cossetto; il giardino di San Gaggio; il giardino del Saletto; il giardino Michela Noli; il giardino del Liceo Leonardo da Vinci; e il giardino delle Officine Galileo.

Il servizio partirà con un periodo di sperimentazione trimestrale durante il quale saranno monitorati i cestini sia in termini di quantità di rifiuti che di qualità e corretta differenziazione.

Il funzionamento dei nuovi cestini verrà illustrato ai cittadini con alcuni incontri già programmati: si inizia oggi al giardino del Cenacolo (via di San Salvi 22/26) alle 16.30. In caso di pioggia l’iniziativa sarà rimandata. Si prosegue il 13 marzo al giardino di San Gaggio (via Senese 111), il 20 marzo al giardino Michela Noli (via Torcicoda), e il 27 marzo ai Nidiaci (via dell’Ardiglione 30). Gli incontri proseguiranno nei mesi successivi.