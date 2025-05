Arno, “schiuma bianca nel fiume”. Le segnalazioni dei cittadini

Firenze,6 maggio 2025 – Una schiuma bianca emerge dalle acque dell’Arno. Sono molti i cittadini che hanno segnalato alla nostra redazione il fenomeno inviandoci delle foto per mail.

Un fenomeno simile era già accaduto nel 2022. In quell’occasione, dopo una serie di analisi, Arpat specificò “che il fenomeno non era da ricondurre ad un inquinamento da tensoattivi quanto piuttosto ad altri fenomeni".

Nel 2022, l’Agenzia regionale per la protezione ambiente della Toscana spiegò che “tali fenomeni erano dovuti alle condizione in cui si trovano le acque del fiume in questo periodo dell’anno (che era aprile 2022, ndr), queste – spiegarono – risentono del carico organico dovuto al dilavamento delle strade a seguito delle piogge, dell’elevata quantità di pollini presenti in questa stagione, i quali finiscono anche sulle acque del fiume, degradandosi, e della fine del ciclo vegetativo delle macrofite (famiglia di piante acquatiche) che decomponendosi arricchiscono in sostanza organica i corsi d’acqua. La biodegradazione della sostanza organica produce sostanze (in particolare gli acidi umici) che naturalmente contribuiscono alla formazione di schiume".

Con molta probabilità anche questa volta la presenza di schiume in Arno può essere riconducibile alle forti piogge e ai pollini.