La denuncia di Azione Ncc: “Minacciati dai tassisti, Firenze è il far west"

Le proteste di Ncc a Firenze

Firenze, 9 marzo 2023. “Un po' temevamo questo momento. Dopo le parole siamo ai fatti. Pedinamenti, minacce, inseguimenti sulle strade. Firenze è il far west, è una città – e non è la sola - in mano alla lobby dei tassisti che non rispettano le regole: la situazione peggiora giorno dopo giorno. Noi condanniamo con forza quanto accaduto e chiediamo un intervento rapido, deciso, da parte della politica”. E' la presa di posizione del portavoce di Azione Ncc Francesco Ruo dopo la denuncia di alcuni Ncc che hanno ricevuto a Firenze minacce, inseguimenti, pedinamenti da parte di alcuni tassisti.

“I tassisti sono preoccupati di perdere fette di mercato? Non è comunque una giustificazione a comportamenti inaccettabili – ha aggiunto -. La politica deve fare qualcosa, dando regole chiare e facendo controlli seri che portino all’individuazione di chi minaccia, insegue, pedina”.

Niccolò Gramigni