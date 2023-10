La Danza del Leone a Firenze, Terza Giornata del FánHuā Chinese Film Festival

La “Danza del Leone” fra le strade del quartiere di Sant’Ambrogio (alle 11), una spettacolare sfilata con le grandi maschere tradizionali cinesi, sarà uno degli eventi speciali con cui parte la terza giornata del FánHuā Chinese Film Festival, oggi, organizzato in collaborazione con il Gruppo Cibrèo e Teatro del Sale. Sarà un gioioso momento di colore per le strade limitrofe e in piazza Sant’Ambrogio, per poi rientrare e proseguire all’interno del Teatro del Sale con un pranzo davvero unico che vi porterà a scoprire mondi e sapori diversi grazie ad alcuni grandi classici delle cucine del Cibrèo e del Ciblèo, della tradizione toscana e cinese insieme. (Per prenotare il pranzo: booking@cibreo.com).

La terza giornata parte alle 10 con la tradizionale “Cerimonia del tè” dal titolo “Gong fu cha: Una lezione performativa sulla preparazione del tè cinese” al Teatro del Sale. Al termine una degustazione di tè cinesi offerti da Zentè (attività gratuita con prenotazione consigliata: info@fanhuafestival.com).

Il programma inizia alle 15 con la proiezione in prima italiana di “Chang’an“ di Xie Junwei e Zou Jing (2023) sull’ascesa e la caduta di Chang’an, la capitale dell’antica dinastia Tang. Si prosegue alle 18 con “Have a Nice Day“, secondo lungometraggio di Liu Jian (2017), che propone una vorticosa vicenda ‘noir’. Infine alle 21, “A Woman“, dramma al femminile firmato da Wang Chao (2022), regista di punta del cinema d’autore cinese.