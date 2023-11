La danza contro la violenza: "Effetto donna" si fa in tre

La danza per "Effetto Donna – Dialoghi taciuti", la rassegna dedicata al tema della violenza femmminile. Stasera (ore 21, ingresso gratuito) al Teatro Cantiere Florida vanno in scena tre contenuti artistici: "SoloxDonna" della Compagnia Danza Estemporada, "Pezzi Fragili" della Compagnia Naturalis Labor e l’esibizione "Cosa indossavo" dell’Art Music Academy di Sesto per le coreografie di Claudia Nuzzaci. "SoloxDonna", con la coreografia Livia Lepri e l’interpretazione di Noemi Sanna, partendo dall’obiettivo 5 dell’agenda 2030 ossia "Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze", si focalizza sull’eccellenza femminile, raccontando storie di donne avanguardiste per recuperarne la memoria per costruire un futuro fatto di valore e dignità. "Pezzi Fragili", invece, è un lavoro d’istinto: due persone si trovano vicine in una condivisione profonda, due sconosciuti che si rendono conto quanto uno sia importante per l’altra. A portare in scena tutto ciò i ballerini Roberta Piazza e Andrea Rizzo sulla coreoagrafia firmata da Luciano Padovani. Infine, "Cosa indossavo" si sviluppa dalla poesia di Mary Simmerling dal titolo "What Were You Wearing?" (in italiano "Cosa indossavi?") B.B.