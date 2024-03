La criminalità fuori controllo. Giovane accoltellato alla fermata. Cascine, accerchiato e rapinato

di Pietro Mecarozzi

Ancora accoltellamenti, ancora sangue e violenza. Firenze si sveglia con un altro bollettino notturno macchiato di rapine, furti e persone pugnalate. A pochi giorni dall’omicidio di Petru Tataru (19 anni), trafitto con una lama e rapinato in largo Alinari (a pochi passi dalla stazione), un 22enne italiano, intorno alle 21 e 50 di sabato notte, è stato prima coinvolto in una lite su un bus della linea 30, e poi rapinato e ferito alla fermata di viale Baracca. Tutto inizia a bordo: il ragazzo viene avvicinato da una baby gang di cinque nordafricani giovanissimi, che cercano da subito di attaccare briga.

Sceso alla prima fermata utile, il giovane cerca di scappare ma, secondo le ricostruzioni della polizia, i cinque lo aggrediscono e uno di loro estrae pure un coltello con cui lo colpisce a una gamba. La situazione precipita: il 22enne tenta di difendersi, ma i cinque non si fermano e gli rubano lo smartphone. Lasciandolo lì, sanguinate e sotto choc, e facendo perdere le proprie tracce. Alla scena assiste l’autista del mezzo, che dà subito l’allarme. Sul posto interviene la polizia: le indagini sono in corso. Il 22enne viene ricoverato al pronto soccorso di Careggi. Secondo quanto emerge, la coltellata non avrebbe raggiunto l’arteria femorale.

Sempre coltello alla mano, un gruppo di extracomunitari ha circondato un italiano di 36 anni, costringendolo a consegnarli il portafoglio con 260 euro in contanti. È successo sabato sera, verso l’una, in viale degli Olmi, zona Cascine: l’uomo, ricostruisce la Squadra Volanti della polizia, è stato preso per il collo e poi minacciato con un coltello. E alla fine ha dovuto cedere il portafoglio.

La polizia ha poi rintracciato un 31enne del Gambia alla vicina fermata del tram e lo ha bloccato. Con non poche difficoltà: il giovane ha tentato di colpire gli agenti e quando è stato portato in questura è stato necessario far intervenire il 118 per sedarlo. Poi è stato portato al carcere di Sollicciano con le accuse di rapina, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale. La vittima della rapina nel frattempo è riuscito a recuperare il portafoglio con i soldi.