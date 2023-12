La Costituzione per i neodiciottenni

L’altro giorno, in occasione dell’anniversario della Costituzione ( 27 dicembre 1947), Fiesole ha festeggiato i neo diciottenni con un incontro per approfondire la conoscenza della Carta insieme a Francesco Sottili, avvocato e docente di diritto all’ITT Marco Polo. Tanti gli argomenti toccati per introdurre i ragazzi al tema del Diritto e dei diritti e doveri dei cittadini: dall’ultimo film di Paola Cortellesi alle canzoni di Giorgio Gaber e la Scuola di Barbiana di Don Milani. I ragazzi hanno poi dialogato insieme al professor Sottili, al sindaco Anna Ravoni e agli assessori Gian-Marco Cecchini, Stefania Iacomi e Alessandra Nencioni, sul legame tra il Diritto e la vita quotidiana delle persone. Alle ragazze e ai ragazzi, il Sindaco, nel corso dell’incontro, ha anche donato una copia della Costituzione e i libri dedicati ai primi due Sindaci di Fiesole del dopoguerra: Luigi Casini e Giovanni Ignesti.

D.G.