La costa toscana ipnotizza le star. Quando l’Nba si allena all’Argentario

Ci sono giornate che si ricordano per tutta la vita, momenti indimenticabili perché quell’evento non lo potevi programmare. Succede anche in Toscana e proprio in questi giorni a più persone, in contesti diversi.

Il primo è il più eclatante: Jimmy Butler che decide di allenarsi nel palazzetto di Pispino di Porto Santo Stefano, all’Argentario. Una situazione che ha lasciato di stucco sia i dirigenti della società di basket che la squadra biancoazzura.

Lui è il campione dell’Nba, stella del Miami Heat, una delle squadre più forti della competizione americana. Nato a Houston, classe 1989, ha un passato nei Chicago Bulls e nei Minnesota Timberwolves, alle Olimpiadi del 2016 porta a casa l’oro con la nazionale. Il difensore statunitense è da qualche settimana in Italia, anzi nei suoi mari, sui quali naviga con il suo yacht e dove attracca per fare visita o per un bell’allenamento, come era accaduto anche a Napoli.

Un allenamento di tiro che ha impressionato il presidente Roberto Verdile e l’allenatore del Porto Santo Stefano, Marco Giovani, oltre che della squadra. Una presenza che ha inorgoglito anche l’amministrazione con il sindaco e l’assessore che hanno donato al campione, partecipante anche agli All Star Games dal 2015 al 2018, un libro sull’Argentario come omaggio. "Ha completato un ciclo di allenamenti spettacolare – ha raccontato il sindaco Arturo Cerulli –, la palla entrava nel canestro da tutte le direzioni". E così Pispino e Porto Santo Stefano sono tornati a ospitare, dopo tanti anni, il grande basket.

Un altro appuntamento, invece, ha reso orgogliosi i gestori della Locanda di Ansedonia Grigli’Io quando hanno saputo che l’attrice premio Oscar per Les Misérables, Anne Hathaway, avrebbe cenato da loro con bei piatti a base di “ciccia“. Parola che il proprietario Luca Terni, che ha anche un programma su Food Network, ha utilizzato come hashtag per pubblicare lo scatto sui social, in compagnia della star hollywoodiana.

E sicuramente Luca Salvetti non si sarebbe mai aspettato che pochi giorni dopo la sua rielezione a sindaco di Livorno avrebbe avuto l’opportunità di ospitare in città nientemeno che la regina Beatrice dei Paesi Bassi, nel nostro paese per le vacanze estive.

Lorenzo Ottanelli