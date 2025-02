La console saluta gli studenti Usa: "Siete i nostri ambasciatori. Spetta a voi rispettare questa città"

"Troverete sorprendente, che vi piaccia o no" il fatto "che siete dei rappresentanti dell’America, ovunque voi andiate. Siete i nostri ambasciatori degli studenti in Italia", "spetta a voi come visitatori contribuire a prenderci cura di Firenze trattando la città e i suoi residenti con rispetto". Lo ha dichiarato la console degli Stati Uniti Daniela Ballard, in occasione del ‘Welcome day 2025’, tradizionale cerimonia di benvenuto in Palazzo Vecchio agli studenti delle università americane. "Il consolato - ha aggiunto Ballard - è qui per supportarvi durante la permanenza qui, perché il nostro obiettivo, come quello della città, è assicurarvi che abbiate un’esperienza quanto più completa possibile". Presenti alla cerimonia anche la sindaca Sara Funaro e l’assessore Dario Danti.