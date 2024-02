La condizione femminile vista da nonni e nonne

Abbiamo condotto un’inchiesta tra Tradizionalisti e Boomer, perché testimoni dell’evoluzione della donna nella società negli ultimi novant’anni. Alla domanda di come sia cambiata la donna nel tempo, hanno individuato nell’emancipazione e nella libertà, il cambiamento sostanziale; considerazione e percezione da parte dell’uomo e della società non sempre sono andate di pari passo con l’evoluzione femminile. Per il raggiungimento della parità dei diritti civili molto è stato fatto (lavoro, studio, voto, aborto, divorzio) ma ancora tanto manca: non è scritto da nessuna parte che a parità di lavoro gli stipendi possano differire, ma nella pratica spesso è così. E la maternità è ancora penalizzante. Abbiamo chiesto se le violenze nel passato fossero minori di oggi e la risposta è stata che ci sono sempre state, che le donne non chiedevano aiuto e che in alcune realtà le giustificavano ("patriarcato interiorizzato"). Ci ha colpito la risposta alla richiesta se fossero stati testimoni di violenza, perché più della metà ha detto di aver assistito o averla subita e di esserne stato segnato per la vita. Riguardo a cosa pensino che noi bambini possiamo fare per raggiungere una totale parità di genere, hanno evidenziato educazione, istruzione, autostima e rispetto.