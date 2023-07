La Compagnia di Babbo Natale porta solidarietà e sorrisi ai più piccoli anche d'estate!

Non si ferma l’attività della Compagnia di Babbo Natale. Anche d’estate i Babbi portano solidarietà, aiuto e sorrisi specialmente ai più piccoli, che magari non riescono ad andare in vacanza o a frequentare un centro estivo. La Compagnia si è subito attivata iscrivendo a due settimane di centro estivo 14 bambini dell’Istituto comprensivo Gandhi nel Quartiere 5. E ieri è partito il primo bus offerto dalla Compagnia di Babbo Natale per far trascorrere a circa cinquanta bambini e ragazzi della comunità di base di don Alessandro Santoro alle Piagge una giornata al mare. Il prossimo bus, sempre a carico della Compagnia, partirà il 12 luglio e porterà un gruppo di bambini delle Piagge nel Mugello.

"I Babbi Natale sono operativi tutto l’anno - ha commentato il presidente della Fondazione, Silvano Gori - Per l’istituto Gandhi siamo stati contattati dal Comitato Genitori, che ci ha segnalato la difficoltà per alcuni bambini di iscriversi ai centri estivi. Siamo intervenuti perché la tutela della spensieratezza, dell’allegria e del gioco per i nostri ragazzi è fondamentale e siamo molto impegnati su questo".