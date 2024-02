La compagnia Ciribè propone "NonSiamo . MicaAmericani"

La Compagnia Teatro Cinema Ciribé presenta il suo nuovo spettacolo dal titolo "NonSiamo MicaAmericani", con la regia di Marco Cappuccini, al Teatro Reims di Firenze , con tre appuntamenti in cartellone: stasera e domani (ore 21) e domenica 11 febbraio (ore 17). L’opera inedita, scritta da Cappuccini, promette di trasportare il pubblico in un viaggio straordinario attraverso una serie di personaggi assurdi in una sorta di paese delle meraviglie al contrario. L’opera inizia con un uomo che varca la soglia di una lavanderia a gettoni portando con sé una valigetta porta tromba. Ciò che sembra l’inizio di una barzelletta diventa un viaggio surreale attraverso una serie di personaggi assurdi, aggressivi e ingombranti. La trama ruota attorno al protagonista, il dottor Alice, costretto a essere spettatore confuso e disorientato di un circo degli orrori. Sarà la musica a salvarlo?