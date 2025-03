La comicità di Turbopaolo invade Figline

Turbopaolo in arrivo al teatro comunale Garibaldi di Figline. Al secolo Paolo Sarmenghi, "comico nativo digitale", si è fatto conoscere sui social grazie alla sua irriverenza tra una laurea in giurisprudenza e la sua ironia quotidiana. Retropensieri, tecniche di marketing, sogni di gloria, collaborazioni con altri personaggi, i suoi sketch sono adatti sia ai social che ai palcoscenici. Direttamente da TikTok e Instagram, infatti, dove riesce a catturare l’attenzione grazie a video imprevedibili, è approdato anche offline, con uno spettacolo comico ricco di ironia in pieno stile social media.

Sarà il più atteso protagonista di THiNK, il festival della cultura digitale che a metà maggio invaderà il centro di Figline tra podcast, robotica, AI, gaming, un progetto di realtà aumentata in chiave culturale-turistica. Turbopaolo salirà sul palco del Garibaldi il 17 maggio. "La stand-up comedy di questo artista – dice l’assessore all’Innovazione digitale e alla cultura Dario Picchioni – è l’occasione per toccare con mano e aiutarci a riflettere sull’evoluzione della narrazione nell’era digitale, avvicinando il pubblico a nuove forme di comunicazione e intrattenimento".

Manuela Plastina