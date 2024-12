La Coif riporta la grande opera lirica a Scandicci con 'La Bohéme' di Puccini

La Coif (Compagnia d’opera italiana Firenze) di Franz Moser torna a portare la grande lirica a Scandicci con la terza stagione al Teatro Aurora: si comincia questa settimana con le ‘Domeniche dell’opera’.

L’8 dicembre alle 17, per la festa dell’Immacolata, infatti andrà in scena ‘La Bohéme’ di Puccini: la soprano spagnola Charo Tris nel ruolo di Mimì; il tenore napoletano Francesco Fortes nel ruolo Rodolfo; il baritono di Lucca Ricardo Crampton nel ruolo di Marcello; la soprano bolognese Eva Macaggi nel ruolo di Musetta; il baritono di Verona Giorgelè nel ruolo di Schaunard e il basso argentino Max Medero in quello di Colline.

La CorOrchestra di Cortona sarà diretta dal maestro Alvaro Lozano, il coro di voci bianche ViviLeVoci di Firenze (maestra Viviana Apicella) e il coro della Coif.

Seguiranno il 6 gennaio il Gran concerto di Capodanno, il 9 febbraio ‘Le nozze di Figaro’ di Mozart e il 9 marzo ‘Il barbiere di Siviglia’ di Rossini.

Come da tradizione, torneranno le spiegazioni introduttive del professor Orselli: "Nonostante gli anni difficili per il settore ci aspettiamo un ancora maggior coinvolgimento di pubblico – annuncia Moser – La grande opera, spiegata atto per atto e a prezzi accessibili, è la missione che la Coif si propone anche nella terza stagione".

Dopo gli spettacoli invece si terrà un’apericena al circolo Aurora. Biglietti (regolare 40 euro, bambini gratis)