La classica apre ai giovani Imoc, festival prezioso

Ai nastri di partenza "Imoc Festival", la rassegna di concerti di musica da camera che fino all’11 agosto si svolgerà in vari luoghi ‘particolari’ di Firenze. Giunta alla nona edizione, la rassegna estiva, con la direzione artistica di Simone Paiano e del team di giovani del Master in Performing Arts Management dell’Accademia Teatro alla Scala, è nata nel 2015 a Chianciano Terme, nel senese, organizzata dal Centro Studi Musica & Arte. Quest’anno per la prima volta sbarca a Firenze con sette appuntamenti in tre preziosi luoghi della città: il Cortile di Michelozzo a Palazzo Medici Riccardi, il Salone Brunelleschi all’Istituto degli Innocenti e la chiesa anglicana di Saint Mark. Il primo appuntamento stasera (ore 21): nel Cortile di Michelozzo a Palazzo Medici Riccardi (via Ginori 2) si esibirà il duo composto da Davide Bandieri, primo clarinetto dell’Orchestra di Losanna, e Alessandro Mercando al pianoforte, con un variegato programma di brani composti tra la fine dell’800 e il ’900 da Saint-Saëns, Poulenc, Esa-Pekka Salonen, Chopin e Brahms. Sempre nel Cortile, il 17 luglio sarà la volta del duo flauto e pianoforte con Andrea Manco, primo flauto del Teatro alla Scala, e Marianna Tongiorgi. Sabato 22 alla tastiera Diego Benocci e Gala Christiakova, per un concerto di pianoforte a quattro. Il 30 luglio, il Trio d’ance della Filarmonica Arturo Toscanini di Parma composto da Massimo Parcianello (oboe), Miriam Caldarini (clarinetto) e Fabio Alasia (fagotto) con musiche di Gershwin, Françaix, Bach, Piernée, Mozart, e Schulhoff. Il 27 luglio, la chiesa anglicana di Saint Mark ospiterà il recital del chitarrista e compositore Ganesh Del Vescovo. Nel Salone Brunelleschidue recital di pianoforte: il 5 agosto Pier Narciso Masi con musiche di Mozart, Beethoven, Debussy, Brahms, Bartók e l’11 con il giovane e talentuoso Davide Ranaldi, Premio Venezia 2021.

Barbara Berti