La città piange. Amedeo Savio

Lutto nella Scandicci dell’economia. E’ mancato Amedeo Savio presidente onorario della Savio Firmino. L’86enne era uno dei cardini storici dell’azienda che produce mobili di lusso ed esporta in tutto il mondo. Col fratello Guido, il primo a entrare in ditta nel 1955, hanno trasformato la ditta di famiglia da un laboratorio di alto artigianato in un brand dell’arredo di lusso. Tanta la commozione in città per la scomparsa di un vero capitano d’impresa che dalla fine degli anni ’70 aveva deciso di spostarsi a Scandicci puntando su questa zona industriale e sul suo sviluppo legato alla moda e al design. I funerali di Amedeo Savio si terranno oggi alle 15 nella basilica di San Miniato al Monte a Firenze.