La Città metropolitana di Firenze acquista una scuola in via Pergolesi a Firenze

Firenze, 6 gennaio 2025 – La Città metropolitana di Firenze ha acquistato dall'Inps un complesso immobiliare, con destinazione scolastica, in via Pergolesi a Firenze: la zona è quella di Piazza Puccini, dietro la Manifattura Tabacchi. "La domanda degli studenti in ordine agli indirizzi scolastici ha una sua mobilità - spiega la sindaca Sara Funaro -. La nostra scelta punta ad assicurarci una struttura volano che ci consente anche di affrontare eventuali criticità in presenza di lavori nei diversi istituti. Le risorse destinate alle scuole nel triennio 2025-2027 sono oltre 164 milioni di euro. Abbiamo una popolazione scolastica di 43.521 gli studenti che ogni giorno frequentano i 40 istituti secondari di secondo grado con 100 plessi indipendenti gestiti dalla Città metropolitana di Firenze, considerando sedi scolastiche, succursali e palestre. La scuola è un pilastro della nostra azione politica e amministrativa ed è questo il motivo per cui gli investimenti strutturali sono decisivi per garantire risposte e servizi adeguati".