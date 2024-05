La città diventa la capitale del vino. Wine weekend arriva all’Acciaiolo

Torna a Scandicci il wine weekend al castello dell’Acciaiolo. Sarà una due giorni all’insegna delle grandi etichette, oltre 350 che saranno in esposizione e degustazione nell’area allestita nel centro di Scandicci. Saranno presenti 60 cantine selezionate in tutta Italia per un evento che aprirà i battenti domani per restare aperto fino a domenica con orario 11 – 19,30. Ma c’è anche una novità che gli organizzatori hanno voluto mettere in campo per questa edizione, la quarta che va in scena a Scandicci. Lunedì dalle 10 alle 16 ci sarà una coda della manifestazione, dedicata agli operatori di Settore.

In caso di maltempo, l’evento di terrà nell’auditorium del centro Rogers. I biglietti di ingresso sono disponibili in prevendita su internet; nel caso la capienza massima non fosse stata raggiunta sarà possibile acquistare il biglietto in loco il giorno stesso della manifestazione. "Vorrei che si mettesse all’attenzione della città – ha detto l’organizzatore, Andrea Ticonosco – che il nostro evento ormai da quattro anni è organizzato da un gruppo di scandiccesi che investono su Scandicci con eventi di rilievo che portano persone e danno comunque valore al nostro territorio".

Per informazioni sui costi e disponibilità del biglietto [email protected]; per l’accredito relativo alla giornata riservata agli operatori, occorre indicare il nome dell’attività (è possibile richiedere fino a 2 accrediti per attività) inviando una mail ad [email protected]