'La città dei lettori' in supporto dei colpiti dall'alluvione

Firenze, 23 maggio 2023 – 'La città dei lettori', progetto culturale di Fondazione Cr Firenze e Associazione Wimbledon Aps in partenza in questi giorni con la 6/a edizione dell’omonimo festival, si mobilita in sostegno della cultura in Emilia Romagna dopo le inondazioni. Nello specifico a ScrittuRa Festival, evento diretto da Matteo Cavezzali in programma dal 25 maggio al 15 giugno tra la città di Ravenna e Lugo di Romagna – la prima fortunatamente non danneggiata dall’acqua ma in situazione di allerta; il secondo uno dei centri più colpiti dal disastro –, 'La città dei lettori' fornirà una donazione sotto forma di strumenti utili alla realizzazione dell’evento nel contesto d’emergenza. “A causa delle linee ferroviarie interrotte – spiega Gabriele Ametrano, direttore de La città dei lettori – si presentano per ScrittuRa spese impreviste relative agli spostamenti degli ospiti. Contribuiremo con una donazione in buoni benzina, un piccolo atto di supporto concreto per un festival in apertura”. E continua: “È in momenti come questo che la cultura deve essere solidale, e in particolare gli organizzatori, che ben conoscono le difficoltà di allestire una manifestazione”. 'La città dei lettori', che ogni anno catalizza in Toscana autori, illustratori, traduttori e curatori di primo piano, torna per il 2023 da maggio a ottobre con 18 tappe su altrettanti comuni, oltre 100 ospiti e più di 40 giornate con i protagonisti della letteratura contemporanea. Il cartellone di presentazioni, incontri, anteprime, conferenze, reading e attività per giovani lettori si aprirà con una prima volta a Prato, dal 25 al 27 maggio, per continuare poi con la sesta edizione della kermesse fiorentina a Villa Bardini, sede storica e cuore dell’iniziativa, dal 7 all’11 giugno.

Nic.Gra.