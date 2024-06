La città al voto. Aprono le urne per il ballottaggio

I cittadini tornano al voto oggi e domani. A confrontarsi al ballottaggio per il ruolo di sindaco sono: Giampiero Fossi (Pd), professore in pensione, 67 anni, primo cittadino uscente, sostenuto da cinque liste di centrosinistra e civiche (49.13% al primo turno); Monia Catalano, manager di 48 anni, civica (40,45% al primo turno), con sei liste, in parte supportate dai partiti di centrodestra e centro, in parte civiche, in un caso legate a valori di sinistra. Oggi i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23, mentre domani si voterà dalle 7 alle 15. Poi inizieranno gli scrutini, che si dovrebbero concludere nel tardo pomeriggio. Previste aperture straordinarie dello sportello polifunzionale (in Comune) per il rilascio di tessere elettorali e carte d’identità: oggi dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15.

Gli elettori impossibilitati a esercitare autonomamente il diritto di voto (non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o altro) possono farlo con l’assistenza di un accompagnatore di fiducia, iscritto nelle apposite liste. Per i cittadini con infermità tali da impedirne l’uscita da casa è disponibile, presentando certificato medico, il voto domiciliare. Infine si può chiedere supporto all’ufficio elettorale per l’accompagnamento ai seggi, organizzato su richiesta per chi non ha modo di muoversi in modo autonomo. Signa conta 17 sezioni, distribuite fra la scuola media Paoli, le elementari Leonardo da Vinci, Dante Alighieri (Colli) e don Milani (San Piero a Ponti), oltre che nella palestra della Ciampi (San Mauro).

Lisa Ciardi