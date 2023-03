La "Ciclostorica" entra nel vivo Alla scoperta delle nostre colline

di Lisa Ciardi

Bici e abbigliamento vintage, per scoprire le colline di Lastra a Signa a colpi di pedale. Entra nel vivo la seconda "Ciclostorica La Lastrense", che domani darà il via al 12° Giro d’Italia d’Epoca e varrà come prova della Coppa Toscana Vintage e della manifestazione Giro d’Italia Unione Nazionale Veterani dello Sport. Organizzata dal Gruppo Sportivo Tre Emme di Lastra a Signa in collaborazione con il Comune, ha il patrocinio di Regione, Città Metropolitana e Comuni di Scandicci, Montespertoli, San Casciano Val di Pesa e Montelupo Fiorentino. Un evento di turismo sportivo green, che vede anche l’adesione del Touring Club Italiano e della Fiab e che sarà anticipato, oggi, dalla "Pedalata Rosa 2023" della Uisp di Firenze. Donne (e uomini) interessati a partecipare si ritroveranno a Lastra a Signa, ai Renai (ore 9.30) o alla passerella di Badia a Settimo (ore 9.45) per poi arrivare fino alle Cascine a Firenze. Domani, quindi, la vera e propria Ciclostorica, con partenza e arrivo a Lastra a Signa, vari percorsi diversificati per lunghezza e difficoltà, tappe a Scandicci, Montespertoli, San Casciano Val di Pesa e Montelupo Fiorentino.

Tante le curiosità. Oggi e domani, nel centro storico, allo Spedale Sant’Antonio, in via Dante Alighieri e in piazza Garibaldi ci sarà il mercatino vintage con cimeli dei campioni del passato, in collaborazione con gli amici del Museo Gino Bartali di Ponte a Ema. Non mancheranno mostre di abbigliamento d’epoca, esposizioni e una mostra di telaisti di bici. In arrivo anche una mostra-scambio di ciclismo d’epoca, un’esposizione di moto del Club Moto Fiorentino in sala consiliare e una di moto e vespe d’epoca a cura del moto club e vespa club di Lastra a Signa. Le auto d’epoca saranno posizionate in piazza del Comune e in piazza 4 Novembre, mentre alcuni gazebo permetteranno ai bambini di disegnare insieme all’associazione Incantico con Gianna Ammenti e Fabio Di Carlo. In piazza del Comune ci saranno l’associazione nazionale e il gruppo storico dei vigili del fuoco di Firenze con gonfiabili e simulazioni di emergenza. Infine un concorso per barba e baffi "d’epoca", appuntamenti musicali e presentazioni di libri.