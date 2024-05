La Chiesa e il mondo del lavoro. Le proposte dei preti operai e della Comunità delle Piagge

’Nella crisi in atto: Chiesa e mondo del lavoro’ è l’incontro in cui verrà presentato il documento “Il nostro sguardo” preparato dai preti operai e consegnato come contributo al Cammino sinodale in corso nel Paese. Ad organizzare l’evento sono la Comunità delle Piagge e i preti operai. Appuntamento oggi alle 17, al Centro sociale Il Pozzo in piazza Alpi-Hrovatin 2. Interverranno monsignor Giovanni Nerbini (foto), vescovo di Prato, delegato della Cet per i problemi sociali; i preti operai Alessandro Santoro, Roberto Fiorini, Luigi Sonnenfeld; Elena Pampana vicepresidente Acli Toscana; Rossano Rossi, segretario Cgil Toscana; don Giovanni Momigli, direttore della pastorale sociale e del lavoro della diocesi. Coordina Paola Sani.