La chiesa di San Lorenzo ospita i concerti di musica da camera Nuova stagione organizzata dagli Amici di Vicchio e Rimaggio

Al via la 23° stagione di incontri con la musica da camera e con i suoi interpreti organizzata dall’associazione "Gli amici di Vicchio e Rimaggio": nata nel 2001 da un gruppo di musicisti e di appassionati, propone momenti di ascolto e riflessione sul ricco repertorio cameristico della musica colta e non solo, nella chiesa di San Lorenzo risalente XIII secolo. I concerti permettono dunque di conoscere e valorizzare un luogo non troppo conosciuto, ma molto suggestive e ricco di storia e cultura.

La stagione di primavera 2023 si svolge in quattro serate, di cui tre nella chiesa di San Lorenzo a Vicchio di Rimaggio e una quarta – per la prima volta – alla Fonte della Fata Morgana del rinascimentale Ninfeo di Grassina. Si parte il 14 aprile: Alberto Nones, pianista, musicologo e insegnante, presenta "Musica per la pace" con musiche di Rachmaninov e di Silvestrov, un autore russo ed uno ucraino. Partecipa la Commissione comunale per la pace. Inizio alle 21.

Il 21 aprile "Spazio grandi giovani" con i talenti emergenti: tocca al giovane chitarrista fiorentino Yuri Santangelo con un programma dedicato alla memoria del Maestro Alvaro Company, mancato lo scorso anno. Terzo appuntamento a maggio, il 12, col duo flauto-pianoforte di Anna Vizziello e Alessandro Marangoni. Finale il 9 giugno alla Fonte di Fata Morgana di Grassina con il quartetto di sassofoni "SteelWind" composto da Iacopo Sammartano, Milo Vannelli, Andrea Lucchesi, Roberto Frati. In questo quarto appuntamento, il concerto inizia alle 18,30 preceduto alle 17,15 da una passeggiata con il Gruppo Trekking di Bagno a Ripoli.

Alle serate musicali si aggiunge da quest’anno una nuova iniziativa: le "Conversazioni di musica", incontri affidati a studiosi e musicisti che illustrano le tematiche delle serate. Si svolgono alla biblioteca comunale di Ponte a Niccheri. Per partecipare, ingresso libero, prenotazione con whatsapp o sms al 333.1744452.

Manuela Plastina