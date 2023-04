La charity walk nel segno di Mandela

Firenze, 1 aprile 2023 – Durante il prologo della Half Marathon fiorentina in programma per domenica 2 Aprile, con partenza alle 9, Sello Hatang, amministratore delegato della fondazione Nelson Mandela, ha partecipato alla "Charity walk" con partenza dal HFM Village in piazza Santa Croce a Firenze, a favore dell'associazione "Firenze in Rosa Onlus". Nel decennale della scomparsa di Nelson Mandela Sello Hatang ha voluto partecipare a questa manifestazione esprimendo il suo massimo consenso all'iniziativa della Uisp dicendo: "Camminiamo tutti insieme in onore di Nelson Mandela e del suo messaggio di pace: "Lo sport ha il potere di cambiare il mondo".

Lungo il percorso si è particolarmente interessato alla simbologia delle "Pietre d'inciampo", testimonianza della deportazione degli ebrei, e si è soffermato davanti al sacrario dei martiri di Campo di Marte. Una volta raggiunto il Mandela Forum davanti alla riproduzione della cella dove Mandela ha trascorso ben 27 anni, ha incontrato l'assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione. La giornata è proseguita intensa in piazza Santa Croce, dove sul palco si sono alternate varie discipline sportive: Esibizione di arti marziali a cura dell'Accademia del Tao Asd, esibizione di Hip Hop e danza Fit Vollage Urband Dance Ads, esibizione di Tai Chi grazie a Nuovo orizzonte ASD, e infine Zumba Opllà Asd. Marco Ceccantini, presidente della Uisp Firenze, dice: “A Firenze è come correre in un museo a cielo aperto, incontriamo bellezze artistiche note e apprezzate in tutto il mondo”.

Domenica il servizio pace maker (le lepri che scandiscono il ritmo) sarà effettuato grazie agli associati alla Ets Regalami un sorriso che curerà anche il servizio fotografico