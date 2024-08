La Casa di Comunità diventa grande. Aumentano spazi e sicurezza

Sono cominciati a maggio e finiranno da programma entro primavera 2025 i lavori per la nuova Casa di Comunità di Impruneta. Da qualche mese ormai i servizi sanitari della sede del presidio sanitario sono stati definitivamente trasferiti nei locali della Misericordia di via della Fonte per consentire i lavori di riqualificazione e ampliamento nell’attuale presidio di via Papa Giovanni XXIII, che diventerà appunto una Casa di Comunità secondo il modello organizzativo dell’assistenza di prossimità, "per rispondere – ha detto Simone Naldoni, direttore della zona distretto fiorentina sud est – in modo più coerente alle esigenze sanitarie di Impruneta".

I locali ristrutturati di via Giovanni XXIII accoglieranno gli ambulatori per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta, oltre a potenziare l’offerta specialistica e di diagnostica di primo livello, l’attività amministrativa e di sportello Cup e i locali di servizio.

I lavori consistono nella riqualificazione e nell’ampliamento del presidio già esistente: gli attuali due fabbricati saranno riuniti in un unico edificio funzionalmente omogeneo mediante la realizzazione di un terzo blocco edilizio e due piccole gallerie vetrate di collegamento. La riqualificazione dei blocchi esistenti prevede un miglioramento energetico e sismico, la ristrutturazione e il risanamento dei locali, il ripristino del resede di pertinenza.

All’interno ci saranno i locali a disposizione dei medici, gli ambulatori, gli ambienti di servizio oltre a una palestra e alla sala riunioni, tutti collegati da un percorso interno continuo che faciliterà le percorrenze. Dopo l’ampliamento la superficie complessiva dagli attuali 481 metri quadri a complessivi 841,92.

L’importo complessivo per l’opera è di 3.676.584 euro coperto interamente da finanziamento PNRR.