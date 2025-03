La canzone fiorentina. Nuova interpretazione dei brani più famosi

‘La canzone fiorentina: i valori, il genio e l’innovazione toscani’: è lo spettacolo musicale curato dalla storica dell’arte e giornalista Giovanna Maria Carli per l’Associazione Camera Musicale Fiorentina, in compartecipazione con il Consiglio regionale della Toscana e con il patrocinio del Comune di Montespertoli che andrà in scena domani, sabato 15 marzo alle 18, al Circolo Unificato di Firenze in via della Scala 68. Un progetto, spiega l’organizzatrice, per valorizzare "le canzoni fiorentine più famose attraverso una riscrittura colta e una presentazione musicale classica elaborata dal maestro Massimiliano Ghiribelli". Le canzoni saranno interpretate da Marina Fratarcangeli, soprano e Carlo Morini, baritono. Parteciperà il gruppo polifonico vocale Interludium. In scea i musicisti Mirella Pantano, flauto; Massimiliano Ghiribelli, clarinetto; Nina Bouklan, violoncello; Daniela Novaretto, pianoforte. Voci narranti, oltre la stessa Carli, Susanna Luti e Lino Tarquini. Presenterà la serata, per la Camera Musicale Fiorentina, Carmelina Mazzone. Ingresso gratuito, segue una cena. Prenotazione obbligatoria al numero 055218981.

C.C.