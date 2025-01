La cantante. Linda Gambino al Rotary

Ceccuti È stata la performance della cantante Linda Gambino a rendere magica l’atmosfera dell’ultimo incontro del 2024 firmato Rotary Club Firenze Lorenzo il Magnifico, che si è tenuto a Villa Viviani. "Il mio obiettivo principale per l’annata in corso – è stato il commento del presidente rotariano Raoul Masini – era stimolare la partecipazione agli incontri e promuovere service significativi: sono felice di vedere che ci siamo riusciti. La partecipazione ai nostri eventi è stata numerosa e, con mia grande soddisfazione, alcuni service hanno coinvolto direttamente i singoli soci. Solo per fare qualche esempio, grazie a Elisabetta Giotti, presidente della Commissione Fondazione Rotary, abbiamo ottenuto l’approvazione del District Grant per Villa Lorenzi; tramite Simone Rocca abbiamo collaborato con l’Associazione CUI – I Ragazzi del Sole; grazie a Chiara Maioli siamo riusciti a sostenere i bambini in Costa d’Avorio; Pippo Giordano ci ha fatto conoscere il progetto Precious Hands; abbiamo aderito a un Global Grant per gli alluvionati di Valencia su proposta di Chiara Bendinelli e ora stiamo portando avanti un service per la Misericordia di Rifredi anche grazie al contributo di Antonio Benfante. Un momento particolarmente atteso dell’incontro è stata l’estrazione della lotteria, il cui ricavato è stato devoluto alla ricerca scientifica per la diagnosi precoce delle malattie rare pediatriche. Primo tra i premi in palio il quadro a olio realizzato dall’artista Antoaneta Dzoni, che ha voluto anche omaggiare i soci del Club con un’opera in alabastro e alcune riproduzioni su carta. Presenti alla serata anche i soci del Rotaract Firenze Bisenzio Michelangelo, guidati dal presidente Jacopo Barocchi, e Lorenzo Nocentini, Presidente dell’Interact Club Firenze PHF.