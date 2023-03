La buona sorte che porta la primavera

Roberto

Fancellli

Si celebra oggi il Capodanno Fiorentino detto anche Capodanno dell’Annunciazione un momento di richiamo alle radici storiche della nostra città.

Con il solstizio di primavera di martedì 21 siamo entrati nella nuova stagione, quella della rinascita dopo il letargo invernale e con il ritorno stanotte dell’ora legale, si sposteranno in avanti le lancette dell’orologio… Si dormirà un po’ meno ma si sfrutterà fino a tardi la luce del sole.

L’opportunità in questo fine settimana per visitare e scoprire sorprendenti tesori d’arte e di natura con le ’Giornate del Fai di Primavera’ giunte al 31° anno.

L’aforisma della settimana scelto da Mario: "Non cedere. Se sei pessimista fin dall’inizio, non ce la farai di certo. Se sei fiducioso e ottimista, in qualche misura il successo ti arriverà. Non è importante vincere la medaglia d’oro, ma fare del proprio meglio". (Dalai-Lama).