La biblioteca fulcro di attività Corsi di pittura, teatro e cesteria

Tutto pronto per l’inizio dell’avventura tra i mondi del sapere, la programmazione culturale della biblioteca comunale di San Casciano che propone decine appuntamenti tra incontri, conferenze, seminari, laboratori per adulti e bambini Dunque il luogo dedicato ai libri, diventa spazio creativo aperto a tutte le età, una fucina di idee e competenze messe a disposizione della comunità grazie alla collaborazione di cittadini, volontari e affezionati lettori. "Lavoriamo per costruire percorsi di approfondimento volti a far conoscere, ad alimentare appassionarsi alla storia, all’arte, alla psicologia, alla letteratura, alla musica, alla filosofia", spiega l’assessore alla Cultura Maura Masini.

La stagione culturale apre le porte della biblioteca alle famiglie, agli studenti, ai più piccoli per condividere una programmazione variegata fino a giugno. Dai corsi di ricamo, di intaglio del legno, all’utilizzo dei colori, pittura e acquerello, alla cesteria per apprendere le tecniche ad intreccio. Tante anche le attività teatrali, connesse all’espressività artistica, con la partecipazione di alcuni dei più affermati interpreti come cui Beatrice Visibelli, Samuel Osman e Teatrombria, GianTeatro e Fuochi di Prometeo. La biblioteca con i suoi spazi dedicati agli adulti e ai bambini e il suo patrimonio che si attesta sugli oltre 45mila documenti, tra volumi, monografie e documenti multimediali.

Andrea Settefonti