La biblioteca compie dieci anni. Pronta la festa con grandi nomi

Un compleanno tondo, 10 anni, per la biblioteca CiviCa di Calenzano ma la particolarità, quest’anno, non sta solo nella cifra. Per la struttura di via della Conoscenza infatti, i festeggiamenti, in programma l’8 e il 9 maggio, saranno l’occasione per ripartire dopo l’alluvione del 14 marzo scorso che aveva provocato danni ingentissimi, stimati in circa 100mila euro di perdita del patrimonio librario e in circa 60mila euro per tutti gli interventi necessari al ripristino.

La biblioteca non sarà ancora del tutto agibile e gli eventi, tutti a ingresso libero e gratuito, saranno organizzati nel tratto che va dall’entrata al banco del prestito: per la piena funzionalità occorrerà invece probabilmente attendere il prossimo autunno. Intanto però, per il decimo compleanno, CiviCa ospiterà grandi nomi in collaborazione con Toscana dei lettori, progetto di Associazione Wimbledon Aps: tra i più attesi Ascanio Celestini, Lorenza Gentile, Rosa Matteucci, Gabriele Cecconi, Ilaria Perversi e Letizia Fuochi. In particolare, Ascanio Celestini sarà protagonista, sabato 9 alle 17, con la presentazione dei suoi ’Poveri Cristi’ (Einaudi). "Sarà un compleanno speciale – commenta Martina Banchelli vicesindaco con delega alla Cultura – carico del significato della rinascita, personale e collettiva, attraverso la promozione della lettura con la sua straordinaria capacità di aprire nuovi spazi interiori."

Sandra Nistri