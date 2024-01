La befana sorvola il Chianti. Ecco tutti gli eventi sul territorio

Vola sulle colline del Chianti Classico la Befana con la sua scopa. Molti gli eventi organizzati dal Comune in collaborazione con le associazioni nel prossimo fine settimana. Domani alle 16.30 al centro civico di Strada una lettura animata e un laboratorio per bimbi, ispirata ai Musicanti di Brema. Sempre domani, alle 21 in piazza del Giaggiolo a Poggio alla Croce, spettacolo di fuoco. La Befana farà tappa a San Polo dove, sempre domani, alle 16 alla Casa del Popolo farà la sua apparizione per intrattenere il pubblico con i passatempi di una volta come la pentolaccia e a far festa con la merenda seguita dal lancio delle lanterne magiche. Anche al Circolo Arci del Ferrone l’animazione inizia alle 15.30. Due le iniziative previste a Greve sempre domani. Una dedicata alle famiglie alla Casa del Popolo con la tombola delle 17. L’altra alle 21,15 al Cinema Teatro Boito con uno degli eventi della stagione teatrale curata dall’assessorato alla Cultura. Cioè "Rumba l’asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato" spettacolo che vedrà sul palco il regista Ascanio Celestini, per uno spettacolo che ruota intorno figura di San Francesco d’Assisi che Celestini prova a calare nel contesto attuale.

Andrea Settefonti