La battaglia contro le barriere architettoniche L’arma della cultura per abbatterle definitivamente

Come può intervenire il Comune riguardo alle barriere architettoniche nelle scuole?

"Il Comune ha investito e investe molto per adeguare gli edifici pubblici all’accessibilità ed eliminare le barriere architettoniche. Anche alla Cavalcanti è stata realizzata l’aula morbida per facilitare le attività rivolte a tutti gli studenti. Lo studio è un diritto fondamentale, e non può essere condizionato da barriere di tipo fisico. Mentre per alcuni gradi scolastici, dai nidi alle medie, il Comune deve intervenire direttamente, le superiori sono di competenza della Città Metropolitana".

Cosa può fare il Comune per aiutare la nostra amica Alice?

"Il Comune ha contattato la Città Metropolitana e la scuola superiore in questione per cercare di risolvere il problema. Ci auguriamo si possano effettuare i lavori necessari o trovare soluzioni organizzative che consentano ad Alice di frequentare la scuola che desidera".

Sull’attenzione alla disabilità, cosa possiamo fare?

"E’ importante partire dalla cultura e dai comportamenti di ogni giorno. Un parcheggio in un posto sbagliato può essere un ostacolo insormontabile per chi ha difficoltà di movimento. Eppoi è importante che i soggetti pubblici continuino ad investire risorse per l’accessibilità".