L’11 agosto a fumetti. I ragazzi dell’Accademia e la Battaglia di Firenze

Erano le 7 del mattino dell’11 agosto 1944 quando i rintocchi della campana di Palazzo Vecchio, la Martinella, richiamarono i fiorentini all’azione: stava per iniziare la battaglia della città per liberarsi dal nazifascismo. A ottant’anni da quell’agosto che cambiò per sempre le sorti della città e dell’Italia, un gruppo di studentesse e studenti del biennio di Illustrazione dell’Accademia di Belle Arti ha raccontato per immagini i fatti salienti che condussero, e poi seguirono, la Battaglia di Firenze: dal bombardamento degli alleati a Campo di Marte del 25 settembre del 1943, alla cerimonia di ringraziamento del 7 settembre 1944, quando le formazioni partigiane furono sciolte. E poi i giorni decisivi tra centinaia di morti e la paura dei franchi tiratori, il fallito attentato al Caffè Paszkowski, gli eccidi nazifascisti a Campo di Marte e piazza Tasso, la distruzione dei ponti sull’Arno. Una cinquantina di tavole per uno spaccato di storia illustrata in punta di matita con i suoi martiri, eroi ed eroine, fra tutti la partigiana Tosca Bucarelli, i carnefici e gli spietati aguzzini tra cui quelli della Banda Carità. I luoghi, come Villa Triste al 67 di via Bolognese dove i nazifascisti eseguivano le aberranti torture, o piazza d’Azeglio, sede di radio Co.Ra.

E ancora gli sforzi per salvare l’immenso patrimonio artistico dagli attacchi. Una fra tutte il David di Michelangelo incapsulato in una costruzione di mattoni e cemento, oppure Palazzo Pitti trasformato in luogo di accoglienza per gli sfollati. Tutte le tavole confluiranno in una graphic novel in uscita per Libri Liberi, con testi di Maria Venturi. Alla graphic novel hanno lavorato Filomena Enrica Tarantino, Agnes Giannuzzi, Asia Lombardi, Claudia Nisi, Doriana Lanzillotti, Chiara Leonetti, Vanessa Biancolini, Romina Pinna, Elisa Piombo, Jiao Ma, Laura Baroni, Daniela Calvetti, Beatrice Filaroni, Giuseppe Ganci, Shuhan Zhang, Zhihui Cao, Mattia Rimola, Stela Xhani, Marina Di Roberto, Francesca Barra, Asia Vignozzi, Silvia Zadra, Sui Xinyi, Ieri Artiol, Shunfan Liu, Weiya Yang, Beatrice Cazzola, Nila Bozzano, Giorgio Rossi, Li Wenyi, Zhiying Gao, Gioia d’Amico, Georgiana Calin, Jiuyu Feng, Patrik Isufaj insieme al docente Alessandro Baldanzi.