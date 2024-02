L’addio ad Hamrin a San Miniato. Per due giorni sarà nel suo stadio

Firenze, 5 febbraio 2024 – Gli sarà reso l’omaggio più alto, com’è giusto per un fiorentino che qui ha vissuto a lungo e fatto la storia, pur essendo nato in Svezia. E l’ondata di reazione alla scomparsa di Kurt Hamrin ha coinvolto non solo gli sportivi, ma anche le istituzioni cittadine e regionali. La salma di Hamrin sarà esposta oggi dalle 16 alle 21 e domani dalle 9 alle 21 nella sala monumentale dello stadio Franchi: i funerali mercoledì alle 11,30 a San Miniato al Monte.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha affermato che "con Hamrin perdiamo una vera e propria leggenda, un mito, della Fiorentina, la cui maglia ha vestito per quasi dieci anni conquistando il record di gol segnati in viola, ma anche della storia del calcio in assoluto". E poi il sindaco di Firenze, Dario Nardella: "Parlando dell’amore per Firenze, profondo in chi sceglie di vivere in questa città, ripeto spesso le parole di Ennio Flaiano: ‘Molti muoiono a Firenze non avendo potuto nascerci’. Hamrin ne è l’ennesima conferma. Ha vissuto nella sua casa di Coverciano, insieme all’amata moglie Marianne".

Anche l’assessora comunale Sara Funaro, ha espresso le condoglianze via social. "Un onore aver collaborato con te alla scuola Calcio Valcareggi", dice Nicola Armentano, capogruppo Pd in Comune, mentre Alessandro Draghi (capogruppo FdI sempre in Comune) chiederà di intitolargli la tribuna dello stadio Franchi, dopo il restyling.