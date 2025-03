Knorr-Bremse e Misericordia. Lavoratori volontari. Paga l’azienda

Un esempio di welfare aziendale. Nell’ambito del programma ‘Better Together’, che Knorr-Bremse Rail Systems Italia ha dedicato al benessere dei propri dipendenti e alla responsabilità sociale, è nato un nuovo progetto di volontariato aziendale in collaborazione con la Misericordia di Campi. L’accordo permetterà ai dipendenti di Knorr di dedicare due giorni l’anno al volontariato alla Misericordia, retribuiti dall’azienda,. Non a caso, la collaborazione fra Knorr-Bremse e Misericordia si è via via rafforzata attraverso una serie di piani di welfare, culminati con il contributo di Knorr-Bremse per l’acquisto di un’ambulanza neonatale.

Questo ulteriore step vedrà i volontari (già una trentina hanno aderito) occuparsi dell’accompagnamento di persone disabili nelle strutture sanitarie ma anche del supporto a bambini e adulti diversamente abili.

Pier Francesco Nesti