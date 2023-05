La fiorentina Kinoa Innovation Studio premiata alla Camera dei Deputati

Firenze, 1 maggio 2023 – Un riconoscimento speciale. È quello che è stato consegnato alla fiorentina Kinoa Innovation Studio, premiata col “Cuore Digitale” alla Camera dei Deputati per l’innovativa Kimap, un’app volta a facilitare la mobilità dei disabili in tutto il mondo.

Il premio, insignito da Cuore digitale Onlus a Roma, è stato ritirato da Lapo Cecconi e Armando Dei, ideatori del progetto, dinanzi al presidente della Camera e a tante figure istituzionali.

"Questo ulteriore premio, in un contesto così importante, ci conferma la buona direzione del progetto tecnologico Kimap – ha sottolineato il fondatore della start up Lapo Cecconi –. I numeri della nostra community sono costantemente in crescita, molte mappe accessibili sono disponibili in app e tante novità arriveranno con la nuova versione che sarà rilasciata in estate".

Soddisfazione anche del presidente di Kinoa Armando Dei: “Un undicesimo riconoscimento che ci riempie davvero d'orgoglio, sia per il prestigio in sé di tale premio, sia per la gioia di veder ancora una volta ratificata la bontà di un percorso che non si è arrestato nemmeno con la pandemia. Le persone hanno bisogno di un'innovazione che sia inclusiva e favorisca l'accessibilità, e Kimap si pone proprio questo obiettivo. Grazie infinite a Cuore digitale Onlus per questo attestato di stima e valore".