Katia e Valeria. Una reunion da non perdere

FIRENZE

Sbocciate nel laboratorio di ’Area Zelig’, Katia & Valeria sono una delle coppie comiche più famose del panorama televisivo italiano. Nate entrambe in Lombardia, le due attrici si sono incontrate nel 2001 presso il Laboratorio Scaldasole di Milano, fucina di numerosi talenti comici. Dopo alcune partecipazioni in varie trasmissioni televisive, intorno alla metà del primo decennio degli anni 2000 la coppia è approdata a ’Zelig’. nei panni di studentesse intente a giocare a ‘Nomi, cose e città’. Successo immediato, una grande popolarità e poi la fine del sodalizio. Dopo oltre dieci anni, con un’identità artistica maturata e sviluppata singolarmente, Katia Follesa e Valeria Graci tornano a dividere il palco con lo spettacolo ’Ma non dovevamo vederci più?’, in scena venerdì 20 dicembre (ore 21) al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Un sodalizio artistico ritrovato, per raccontare cosa sono diventate oggi le due artiste, cosa le ha divise e come e perché si sono ritrovate. Tutto ovviamente alla loro maniera, tra confessioni imbarazzanti, rivelazioni inaspettate e colpi di scena. La scaletta dello spettacolo si basa su 90 minuti di pura comicità, alternata a dei simpatici balletti con un quartetto tutto maschile di ballerini, oltre a sketch inediti, vengono riproposti molti personaggi storici del duo, come le aspiranti Miss Italia e la parodia delle corteggiatrici di ’Uomini e Donne’ Katiana e Valeriana. I biglietti – posti numerati da 30 a 46 euro - sono disponibili sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804).