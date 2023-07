Kata scomparsa a Firenze, Nardella: “Restiamo vicini alla famiglia”

Firenze, 10 luglio 2023 - Ad un mese dalla scomparsa di Kata, la bambina di cui non si hanno più notizie dal 10 giugno, quando sparì dall'ex hotel Astor, "non posso che ribadire che il Comune resta vicino alla famiglia e continua a collaborare con l'autorità giudiziaria e le forze dell'ordine come abbiamo sempre fatto fin dal primo giorno". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio. "Abbiamo garantito sostegno alle indagini - ha ricordato - e le famose 1650 telecamere usate sono praticamente tutte del sistema di videosorveglianza del comune. Anche per quel che riguarda l'ospitalità di donne e bambini della comunità nelle strutture dove la situazione è sotto controllo anche grazie ad aiuto di Caritas e ad altri soggetti di terzo settore che ci stanno sopportando".

Nic.Gra.