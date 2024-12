Juve-Fiorentina, la carica dei tifosi viola alla partenza della squadra: “Non sarà mai una partita come le altre”

Firenze, 28 dicembre 2024 – Non c’è bisogno di dirlo, ma i tifosi viola lo hanno voluto ricordare alla Fiorentina in partenza per Torino: “Quella contro la Juventus non sarà mai una partita come tutte le altre”. Decisi a non andare all’Allianz Stadium per Juventus-Fiorentina (domenica 29 dicembre, ore 18) per l’alto costo del biglietto e una modalità d’acquisto che costringe a registrarsi al sito della Juventus, di fatto diventandone membro, i tifosi della Curva Fiesole hanno voluto dare comunque la carica alla squadra in partenza , rivolgendosi soprattutto ai giocatori più giovani “perché anche loro devono capire che non sarà mai una partita come le altre”. Un concetto ben chiaro per Palladino e per la squadra.

Così, ecco la raccomandazione affinché “il vostro spirito domani debba incarnare quello di tutti noi che ogni domenica siamo sugli spalti. Quest'anno non ci dava una lira nessuno, eravate gli scarti e invece guardate dove siamo, voi non siete gli scarti di nessuno, la Fiorentina non è lo scarto di nessuno, domani dimostratelo più che mai con coraggio e orgoglio, noi saremo sempre al vostro fianco e tutti insieme ci toglieremo delle soddisfazioni». Al. termine del discorso rivolto alla squadra e al tecnico i tifosi presenti hanno intonato il coro 'Forza ragazzi’ e sono stati lanciati fuochi d'artificio

Abbracci e pacche sulle spalle ai giocatori che, in piazzale Montelungo, scendevano dal pullman per andare a prendere il treno, in direzione di Torino.