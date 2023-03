Jim Morrison Il racconto di ’Re Lucertola’

Jim Morrison, figura iconica del rock anni Sessanta, detto anche "Re Lucertola" è scomparso a soli 27 anni a Parigi. Per alcuni, però, è ancora vivo a spassarsela segretamente con Janis Joplin e Jimi Hendrix. Musicista rivoluzionario, scrittore, poeta: ma chi era davvero l’uomo che ha dato il volto alle lotte di una generazione? Lo racconta l’attore Nicola Pecci stasera (ore 21) al TeatroDante Carlo Monni di Campi Bisenzio in "Essere Jim Morrison", spettacolo con la regia di Andrea Bruno Savelli, prodotto da Accademia dei Perseveranti. Una cavalcata per ricordare uno degli artisti che più di tutti ha condizionato la sua epoca e quelle successive attraverso la sua vita, la sua musica, i suoi pensieri e le sue parole che spesso trasfiguravano in poesia. In scena un uomo in una vasca: sta provando le canzoni del suo idolo per prepararsi al provino per un programma tv.

