Jefferson e Mazzei gli amici di Firenze

L’Associazione Filippo Mazzei di Firenze, presieduta da Gianfranco Michelini, sta portando avanti diverse iniziative in occasione del bicentenario di Filippo Mazzei 1816-2026. Di grande rilievo il restauro e ampliamento del monumento a George Washington, in piazza Mazzei all’interno del Parco delle Cascine, dove si è svolta una cerimonia con deposizione di fiori e del gagliardetto d’onore alla presenza di autorità cittadine. L’opera è stata donata nel 1932 dalla Comunità americana alla città di Firenze. Il progetto vuole posizionare, accanto al busto in marmo di George Washington (autore Ezio Zalaffi con le sculture di Ettore Papini), altri due busti di patrioti e amici: Thomas Jefferson e Philip Mazzei che collaborarono alla stesura della Costituzione Americana. L’associazione Mazzei vuole portare avanti il rapporto privilegiato ideale, culturale ed economico fra la Comunità americana, l’Italia, la Toscana e Firenze in particolare, a tutela dei valori di libertà dal 700 ai giorni nostri.

F. Que.