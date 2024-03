Ivano Tognarini. La cerimonia in suo memoria

A dieci anni dalla scomparsa di Ivano Tognarini (nella foto) , figura centrale nella cultura fiesolana, l’amministrazione lo ricorda con una cerimonia istituzionale che si terrà domani. Per molti anni docente all’Università di Siena e presidente dell’Istituto storico toscano della resistenza e dell’età contemporanea, Ivano Tognarini ha lavorato per valorizzare la cultura a Fiesole, prima come dirigente del servizio, poi come assessore alla cultura.

Proprio per ricordare e rendere omaggio al suo impegno, il sindaco invita tutta la cittadinanza a partecipare alla commemorazione. Dopo la deposizione di fiori sulla tomba al cimitero di Fiesole, alle 11 ci sarà un ricordo nella sala Consiliare alla presenza del sindaco Anna Ravoni, di Matteo Mazzoni, direttore Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea e Luigi Tomassini, professore onorario dell’Università di Bologna.