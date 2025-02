Iv sull’hub dei bus in viale Europa: "Rivediamo insieme il progetto"

"Modifichiamo il progetto dell’hub degli autobus di viale Europa per preservare e valorizzare il verde pubblico". Dopo l’accorato appello rivolto alla sindaca Sara Funaro da parte della regista fiorentina Cinzia Ch Torrini, anche Francesco Casini, capogruppo di Italia Viva in Consiglio comunale, chiede di rivedere il progetto, depositando in Comune una mozione sul tema che sarà discussa nelle prossime settimane. La richiesta è semplice: anziché allestire il parcheggio dei bus extraurbani nell’area dietro la futura Casa della salute, Iv propone la zona del cimitero del Pino.

"Il progetto attuale, che prevede la realizzazione dell’hub intermodale degli autobus extraurbani del Chianti nell’area di viale Europa, rischia di ridurre la disponibilità di parcheggi, con un impatto negativo sui servizi offerti dalla Casa della Salute e una totale cementificazione dell’area verde – si legge nel documento –. Sono convinto che spostare l’hub al parcheggio scambiatore del Pino, già operativo, permetterebbe di ottenere un notevole risparmio di risorse finanziarie, oltre a garantire un uso più razionale delle infrastrutture esistenti". Per Casini "questa soluzione faciliterebbe un migliore interscambio modale, non solo per i cittadini provenienti dal Chianti, ma anche per quelli del Valdarno e della Valdisieve, favorendo il loro collegamento con l’ospedale di Santa Maria Annunziata".

Nella mozione, poi, Casini ricorda che "destinare l’area di viale Europa a parcheggio per la Casa della Salute e a verde pubblico, è in linea con i principi della depavimentazione e della rigenerazione urbana", programmi che questa amministrazione comunale sta portando avanti. E sottolinea anche che "l’attuale progettazione dell’area di viale Europa non garantisce un’efficace funzione di interscambio per i pendolari diretti verso il Chianti, mentre l’ubicazione al parcheggio scambiatore del Pino consentirebbe un uso più razionale delle risorse esistenti". Il capogruppo di Iv, quindi, auspica che la mozione "sarà analizzata senza prese di posizioni politiche, per stimolare un confronto costruttivo e invitare l’amministrazione, insieme ai soggetti interessati – Regione, Città Metropolitana e aziende del trasporto pubblico – a riindividuare soluzioni condivise e sostenibili".

Barbara Berti