Iv, domani si sceglie il coordinatore

È fissato per domani alle 18 al circolo Sms di Rimaggio il Congresso comunale di Italia Viva con l’elezione del coordinatore comunale. Ruolo per cui sembra fatta per il giovane consigliere Petruzzi, 23 anni. Parteciperanno il Presidente Provinciale IV Francesco Casini, altri componenti della segreteria metropolitana e i membri in consiglio comunale. Intanto sembra più che mai aperto il dibattito, anche in chiave di possibili alleanze, per le amministrative 2024: "Lo scenario che si apre è interessante soprattutto per come si costruiranno le coalizioni – trapela da alcuni esponenti del partito di Renzi-. In ballo ci sono i voti di Italia Viva: 2.142 alle ultime elezioni cui va aggiunta la spinta dei candidati, fortemente radicati. Ma andrà vista quale sarà la futura coalizione di governo del centrosinistra, sempre che ce ne sia una sola. Oppure se vi saranno più ‘alternative di centrosinistra’ proprio come sta avvenendo a Firenze".