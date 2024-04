Its Toscana, nasce la Fondazione Sati. L’istituto Peano sarà capofila. Obiettivo, tecnici super qualificati Nasce in Toscana la decima Fondazione Its Academy, denominata Sati, per formare tecnici specializzati in ambito aziendale e industriale. Capofila è l'istituto Peano di Firenze, con l'obiettivo di offrire percorsi formativi in diverse aree come design, marketing e comunicazione. La Fondazione conta su 30 soci fondatori, tra cui scuole, università, agenzie formative e aziende.