Italia-Israele denuncia attivisti: "Istigazione all’odio razziale. Accuse infamanti a Carrai"

L’associazione Italia-Israele ha presentato denuncia per istigazione alla violenza e diffamazione contro gli attivisti di ‘Sanitari per Gaza’ che avevano diffuso un comunicato con critiche contro il console di Israele, Marco Carrai e il presidente della stessa associazione Emanuele Cocollini. Motivo, "le parole infamanti di incitamento alla violenza e diffamazione in una nota stampa pubblicata il 7 agosto dai sanitari per Gaza ripresa anche da alcuni quotidiani riporta testualmente che ‘con le loro dichiarazioni e il loro comportamento Carrai e Cocollini si rendono partecipi e corresponsabili della politica e dei crimini del governo di Israele’".