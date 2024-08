Istruttore amministrativo in Comune. Diciannove posti messi a concorso

Sono 19 in totale i posti a tempo indeterminato e pieno a disposizione (9 dei quali riservati a particolari categorie) per il concorso pubblico per esami per il profilo professionale di Istruttore amministrativo. La selezione, per cui sono attese centinaia di domande, è indetta dai Comuni di Sesto Fiorentino (capofila), Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci e Signa e alla fine i candidati che risulteranno vincitori saranno inseriti all’interno dei diversi Comuni: in particolare otto posti saranno per il Comune di Sesto (due dei quali riservati alla categoria disabili), due per Calenzano e Camp, tre per Lastra a Signa e quattro per Scandicci.

La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta e inviata esclusivamente tramite il Portale Unico del Reclutamento gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica raggiungibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it entro le 23,59 del prossimo 11 settembre (termine perentorio). I candidati hanno però la possibilità di modificare o integrare la domanda, anche se precedentemente inviata, fino alla data di scadenza del bando: in questo caso sarà presa in considerazione esclusivamente l’ultima richiesta presentata in ordine di tempo. Per quanto riguarda il requisito del titolo di studio è sufficiente dimostrare di possedere il diploma di maturità.

Le prove d’esame saranno due: una scritta a carattere tecnico-pratico che consisterà nella soluzione di domande a risposta chiusa su scelta multipla e una orale per chi avrà superato lo scritto. Il bando di concorso, con tutti i requisiti richiesti per la partecipazione e le informazioni necessarie per le candidature e per le prove d’esame, può essere comunque scaricato dal sito Internet dei Comuni.

S.N.