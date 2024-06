Isone, inaugurato il camminamento. Finanziato con l’eredità Migliorini

Una vera folla ha assistito, al ‘taglio del nastro’ per il nuovo percorso pedonale lungo l’Isone all’Antella aperto al termine dei lavori di riqualificazione. Assieme al sindaco Francesco Casini e a esponenti della sua giunta erano presenti anche il presidente del consiglio comunale Francesco Conti, i tecnici del Comune che hanno seguito il progetto e le imprese esecutrici. Una vera e propria festa l’inaugurazione dell’opera nata da un regalo di una concittadina: la signora Maria Migliorini che alla sua morte, avvenuta l’undici agosto del 2021, all’età di 96 anni, aveva deciso di lasciare la sua intera eredità (costituita fra l’altro da una villa ad Antella, una riserva naturale a Ibiza e 700mila euro) al Comune. Dopo la morte prematura del marito e del figlio Stefano, infatti, Marisa aveva trovato nella comunità di Antella, che l’aveva sostenuta, un appoggio concreto. Da qui la scelta di nominare quella comunità come erede con la richiesta di utilizzare il suo lascito per il bene della popolazione. Seguendo questo desiderio in suo nome è stata sistemata l’area, appena inaugurata, che corre lungo il torrente tra via dell’Antella e il torrente Isone. Cospicuo l’investimento, 500mila euro dai fondi dell’eredità, che ha permesso di realizzare una passeggiata pedonale con il parapetto che affaccia sul torrente con sedute e tavoli. Sistemato anche il ponte pedonale da via Brigate partigiane.